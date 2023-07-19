Чернышенко призвал опираться на факты в отношении Исинбаевой

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве программы по развитию спорта, призвал не делать поспешных выводов о высказываниях олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, назвавшей присвоенное ей звания майора «номинальным». По его мнению, «не стоит что-то комментировать сгоряча».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

17 июля Елена Исинбаева заявила, что она «человек мира» и «живет там, где работает», а «те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер», потому что она не состоит и «никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ». Так она прокомментировала материалы СМИ о ее переезде на испанский остров Тенерифе, где спортсменка якобы живет в «роскошном комлпексе».

Господин Чернышенко в беседе с журналистами сегодня, 19 июля, сказал: «Прежде всего нужно с уважением относиться к тому, что это наша одна из величайших российских спортсменок. Надо разобраться в фактологии — кто что сказал и какой текущий статус, где она находится» (цитата по ТАСС). Ранее сегодня министр спорта Олег Матыцин назвал высказывания спортсменки недопустимыми. Глава Дагестана Сергей Меликов накануне предложил переименовать стадион в Махачкале, названный в честь Елены Исинбаевой.

Елена Исинбаева с 2016 года является членом Международного олимпийского комитета (МОК). В июне 2023-го ее статус был приостановлен для проверки связи с российской армией. В 2015 году ей было присвоено звание майора после заключения пятилетнего контракта о службе в российской армии, она была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. Позднее МОК разрешил Исинбаевой продолжать работу в комитете.

Полина Мотызлевская