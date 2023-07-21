Мальчик в рифму

Вениамин Харлашин родился в городе Киселевске Кемеровской области. Но дома он пока еще не был, хотя там его с нетерпением ждут папа и старший брат. Все месяцы своей жизни Веня провел с мамой в больнице, перенес несколько операций. У мальчика синдром короткой кишки, его организм не усваивает обычную пищу. Вене требуется специальное питание, которое вводится внутривенно, а также лекарства и расходные материалы. Государство поддерживает детей с таким диагнозом, но на оформление всех документов нужно время. Давайте поможем купить Вене все необходимое на полгода, чтобы он смог расти и развиваться дома, дожидаясь государственной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усваивать обычную пищу Веня пока не может, а необходимое питание получает через капельницу

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Усваивать обычную пищу Веня пока не может, а необходимое питание получает через капельницу

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Вениамин Сергеевич — так мама Ксения в шутку называет маленького Веню — человек очень серьезный.

— Он прямо и родился таким серьезным. Не из тех деток, которые улыбаются на любое сюсюканье. Веня сначала посмотрит внимательно, все обдумает, а потом может и улыбнуться, если решит, что так надо,— рассказывает Ксения.

Взрослые любят повторять, что младенчество — самая беззаботная пора. Они просто выросли и все забыли. А у Вени, как у любого младенца, не так уж мало очень важных обязанностей: хорошо есть, хорошо спать, а в свободное время изучать окружающий мир. Спит мальчик добросовестно, не отвлекаясь на больничные звуки, шум машин и чириканье птиц за окном. А вот с едой дело обстоит сложнее. Двадцать два часа в сутки он получает питание парентерально (то есть оно вводится внутривенно — через капельницу) и каждые три часа — энтерально (ест молочную смесь). Венина мама ловко собирает капельницу.

— Я работала на производстве в лаборатории. Хотя она была не медицинская, эта конструкция мне понятна, ничего сложного,— улыбается Ксения.

В отличие от серьезного Вени, мама у него веселая. И большая оптимистка:

— Когда еще ждала Веню, мы с мужем шутили, что дети у нас получаются в рифму. Старшего сына зовут Арсений — значит, у нас теперь будут Сеня и Веня. Что с Веней такое случится, мы не ожидали. На УЗИ не было никаких патологий, родился он в срок, сам начал дышать, закричал. Но при первом осмотре врач заметил, что у младенца плотный вздутый живот, и Веню сразу отправили в реанимацию роддома, а через три часа перевели в реанимацию Кузбасской детской клинической больницы в Новокузнецке.

За первые две недели жизни мальчик перенес несколько операций. Из-за тромбов у Вени начал отмирать тонкий кишечник. С каждой операцией врачи удаляли все новые и новые омертвевшие участки кишки. Состояние малыша было тяжелым. Только на третью неделю его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких и попробовали кормить смесью через шприц — по одному миллилитру. Но смесь не усваивалась, большая часть возвращалась в непереваренном виде через искусственный свищ — специальное отверстие, которое врачи сформировали для выхода газов и стула.

Кузбасские врачи обратились за консультацией к коллегам из Москвы, и Веню пригласили на лечение в столицу.

— Мы летели на самолете в сопровождении врача. Наш папа специально приехал в аэропорт, чтобы посмотреть на Веню, ведь до этого момента он еще ни разу не видел сына,— вспоминает Ксения.— А Сеня до сих пор видит младшего брата только в телефоне по видеосвязи. Он очень скучает, все время спрашивает, когда мы вернемся домой.

В Москве Вене сделали еще одну операцию, после которой у мальчика осталось всего 7–8 см тонкой кишки. Состояние Вени сейчас стабильное, но, чтобы расти и развиваться, ему требуется специальное внутривенное питание. Усваивать обычную пищу он пока не может, а все необходимые питательные вещества получает через капельницу. Вот только стоит это питание очень дорого. У Вениных мамы и папы таких денег нет.

Родители Вени очень просят помочь купить питание, лекарства и расходники для капельниц на полгода. За это время они успеют оформить все документы для получения помощи от государства.

Синдром короткой кишки не приговор. Дети с таким диагнозом живут полноценной жизнью, учатся в школе, занимаются спортом. Веня тоже сможет все это делать, если мы поможем ему сейчас. А он точно не подведет: он человек серьезный.

Для спасения Вениамина Харлашина не хватает 775 373 руб. Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «Вениамин был многократно оперирован из-за тромбоза тонкого кишечника и его последующего некроза. У мальчика сформировался синдром короткой кишки в ультракоротком варианте. Усваивать обычную еду он не может. Мы наладили систему парентерального (внутривенного) питания. По жизненным показаниям Вене необходимы парентеральные смеси, лекарства и расходные материалы. Только так он сможет расти и развиваться». Стоимость лекарств, внутривенного питания и расходных материалов для его введения на полгода 1 806 373 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 200 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 800 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 775 373 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Вениамина Харлашина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вениамина — Ксении Юрьевны Харлашиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Москва