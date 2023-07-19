В Москве открыли путепровод с МКАД на трассу М-4 «Дон»

В Москве открыт новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области, объявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, теперь транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 не будут пересекаться.

Мэр уточнил, что путепровод построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей. Всего на развязке будет 18,6 км дорог, в том числе один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. «Масштабные работы планируем закончить в начале 2025 года»,— написал господин Собянин в Telegram.

Московские власти пообещали к концу текущего года достроить и открыть движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта. Таким образом, в городе за год появится уже вторая после Московского скоростного диаметра платная трасса. Шестиполосная дорога, в которую частные инвесторы вложили 65 млрд руб., свяжет «Москва-Сити» и МКАД.

Подробности — в материале «Ъ» «Водителям подготовили новый путь на запад».

Лаура Кеффер