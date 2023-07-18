Пентагон: Западу нужны годы и миллиарды для паритета воздушных сил Украины с российскими

Довести возможности воздушных сил Украины до российских потребует миллиардных вложений, обучение украинских пилотов замет годы, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. По его словам, сейчас приоритетом является укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

«Если просто сделать быстрое математическое упражнение: 10 F-16 стоят $2 млрд. Между тем у россиян сотни самолетов четвертого и пятого поколений»,— заявил на пресс-конференции американский генерал (цитата по ТАСС).

«Годы — на то, чтобы сгенерировать ту степень финансовой поддержки, которая требуется для осуществления (подобных замыслов.— “Ъ”). Речь идет о намного большем количестве миллиардов долларов, чем уже было сгенерировано»,— заявил Марк Милли. На обучение пилотов также уйдут годы, считает он. Сейчас, по его словам, необходимо сконцентрировать внимание на украинской ПВО, на изматывании российских войск и разминировании.

Украина подписала меморандум по обучению пилотов управлению истребителями F-16 с 11 странами. Согласно планам, обучение начнется в августе. США на днях одобрили обучение украинских военных управлению F-16.

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Мария Федотова