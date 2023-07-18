Лавров и глава МИД Турции обсудили альтернативы зерновой сделке

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом итоги совместной работы в рамках зерновой сделки. Среди прочего министры обсудили ее альтернативы, сообщил МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В качестве альтернативы “черноморской инициативе” министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей»,— сообщило министерство. Реализация договоренностей по зерну прекращена с 18 июля.

17 июля Россия официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. Ее действие приостановлено, так как Москва ждет выполнения своих условий.

Как заявляла российская сторона, не была выполнена вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Зерновая сделка (Черноморская зерновая инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН.

Москва в рамках приостановки зерновой сделки отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и объявила о расформировании совместного координационного центра в Стамбуле.

О последствиях — в публикации «Ъ FM» «''Как бы хуже не было''».

Мария Федотова