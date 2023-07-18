Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров и глава МИД Турции обсудили альтернативы зерновой сделке

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом итоги совместной работы в рамках зерновой сделки. Среди прочего министры обсудили ее альтернативы, сообщил МИД РФ.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В качестве альтернативы “черноморской инициативе” министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей»,— сообщило министерство. Реализация договоренностей по зерну прекращена с 18 июля.

17 июля Россия официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. Ее действие приостановлено, так как Москва ждет выполнения своих условий.

Как заявляла российская сторона, не была выполнена вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Как работала зерновая сделка

Читать далее

Зерновая сделка (Черноморская зерновая инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН.

Москва в рамках приостановки зерновой сделки отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и объявила о расформировании совместного координационного центра в Стамбуле.

О последствиях — в публикации «Ъ FM» «''Как бы хуже не было''».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...