«Как бы хуже не было»

Многие страны призвали Россию возобновить участие в зерновой сделке.

Государства ЕС и США осудили решение Москвы, Китай и Турция выразили надежду, что соглашение удастся реанимировать. В Кремле между тем настаивают на выполнении собственных требований, после чего возвращение в Черноморскую инициативу станет возможным. Но пока никаких переговоров, как заявили в миссии РФ при ООН, не ведется. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ожидает новых мер давления на Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Москва вышла из зерновой сделки. Теперь теоретически суда могут проходить по Черному морю, но безопасность им не гарантирована Россией. Может быть, подобные гарантии предоставит кто-то другой, например, Турция. Как бы то ни было, пока речи об этом не идет. В Кремле заявляют, что разговор окончен, в свою очередь, Анкара надеется его возобновить. Реджеп Тайип Эрдоган нынче находится в турне по Ближнему Востоку, но по возвращении обещает позвонить Владимиру Путину и попробовать что-то такое предпринять.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН продолжить возить зерно без российского участия, тем более что Киев с Москвой ни о чем не договаривался. Поэтому давайте, мол, создадим новый механизм, есть даже согласие судоходных компаний — при наличии новых соглашений они готовы продолжить свою работу. Правда, так считают на Украине.

Еврокомиссия, со своей стороны, обещала помочь с вывозом зерна, ведь существуют и другие маршруты, например, через Дунай или по железной дороге. Это, конечно, дольше и дороже, но теоретическая возможность, так или иначе, остается.

Что важно — Китай выразил надежду, что сделка возобновится. Он, оказывается, тоже заинтересован, чтобы суда шли, а бедные государства не голодали. МИД КНР выступил со специальным заявлением по этому поводу — Пекин призывает найти решение.

В свою очередь, ООН обещает содействовать выполнению основных российских требований. Правда, речь пока идет о том, чтобы не Россельхозбанк, а его «дочку» подключить к SWIFT. Судя по всему, Москву это не очень устраивает, речь ведь о том, чтобы именно банк вернуть в систему, а не его подразделение.

И еще печально знаменитый аммиакопровод Тольятти—Одесса взорван. Наверное, можно обещать, что после его восстановления российская продукция незамедлительно пойдет на экспорт. Но, опять же, пока именно так вопрос никто не ставит.

Как видно, разговор предстоит непростой. Главные российские партнеры за то, чтобы суда с продовольствием все-таки шли через Черное море. Ссориться с ними не очень правильно, особенно сейчас, в свете последних событий. Заметно, что господин Эрдоган после выборов держится намного увереннее и готов на разные нестандартные поступки. Но пока партнер явно взял паузу.

Тем временем со всех концов земли звучат заявления о грядущем апокалипсисе на рынке продовольствия. Различные эксперты рисуют страшные картины — глобальный голод не за горами. Москва на это отвечает: спасем, поможем, но только своим зерном, у нас его много, так что никаких проблем не возникнет. Но партнеры — как действующие, так и бывшие — видимо, считают, что этого мало, нужно еще и украинское продовольствие доставлять на мировые рынки.

В целом, как было сказано, обстановка и так непростая, теперь она еще больше рискует обостриться.

Зерновая сделка — это же не только борьба с голодом, но и своеобразный индикатор того, что не все еще потеряно и при всех проблемах стороны способны договариваться и находить дипломатические решения.

Об этом и говорит Реджеп Тайип Эрдоган. Ломать ведь — не строить. Как бы хуже не было.

С другой стороны, Турция, может быть, и партнер, но нам не указ. Пусть идут на уступки, если мир хотят спасти. Как бы то ни было, на Россию будет оказываться серьезное давление еще и по зерновому направлению.

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