Президент ЮАР обсудит зерновую сделку с Путиным и Зеленским

Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса планирует обсудить будущее зерновой сделки с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также он намерен поднять эту тему с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает южноафриканская газета The Cape Times со ссылкой на офис президента. Предполагаемые сроки обсуждений не приводятся.
Сирил Рамафоса
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Зерновая сделка была заключена между Россией и Украиной при поддержке Турции и ООН летом 2022 года. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Действие зерновой сделки закончилось сегодня, 18 июля, из-за невыполненных требований российской стороны. На этом фоне выросли цены на зерно. Украина призвала страны ООН потребовать от России возобновить зерновую сделку.
Подробности — в материале «Ъ» «Зерновая разделка».