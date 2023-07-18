Президент ЮАР обсудит зерновую сделку с Путиным и Зеленским

Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса планирует обсудить будущее зерновой сделки с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также он намерен поднять эту тему с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает южноафриканская газета The Cape Times со ссылкой на офис президента. Предполагаемые сроки обсуждений не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сирил Рамафоса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сирил Рамафоса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Зерновая сделка была заключена между Россией и Украиной при поддержке Турции и ООН летом 2022 года. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Действие зерновой сделки закончилось сегодня, 18 июля, из-за невыполненных требований российской стороны. На этом фоне выросли цены на зерно. Украина призвала страны ООН потребовать от России возобновить зерновую сделку.

Подробности — в материале «Ъ» «Зерновая разделка».

Лаура Кеффер