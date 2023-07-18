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Коммерсантъ FM
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Зерно подорожало на Урале, в Поволжье, Черноземье и Сибири

На прошлой неделе резко ускорился рост цен на зерно в регионах Поволжья, Урала, Черноземья и Сибири. Это следует из мониторинга компании «ПроЗерно», который приводит «Интерфакс». Значительнее всего выросли цены на пшеницу в регионах Поволжья и центральных регионах.

Цены на пшеницу 3-го класса выросли: в Поволжье — на 925 руб., до 12 713 руб. за тонну. В центре и Черноземье рост составил 370 руб., до 12 800 и 12 630 руб. В остальных регионах повышение цены составило 100–165 руб. за тонну.

Цены на пшеницу 4-го класса выросли: в центральных регионах — на 850 руб., до 11 517 руб., в Поволжье — на 775 руб., до 11 525 руб., на Урале — на 400 руб., до 11 367 руб. за тонну. В Черноземье и на юге рост составил 220–250 руб., в Сибири — 115 руб.

Цены на пшеницу 5-го класса выросли: на юге — на 465 руб., до 11 950 руб., в Поволжье — на 300 руб., до 8938 руб. за тонну. В Черноземье рост составил 170 руб., на Урале — 115 руб. При этом центральных регионах цены снизились на 15 руб.

Цены на фуражный ячмень выросли сильнее всего на Урале — на 565 руб., до 9600 руб. за тонну. В Черноземье рост составил 320 руб., до 8640 руб., на юге — 300 руб., до 11 667 руб., в Сибири — на 255 руб., в центре — на 250 руб. В Поволжье цены, наоборот, снизились на 215 руб.

Цены на рожь почти не поменялись: в Поволжье снижение цен составило 115 руб., в Сибири — 100 руб. В других регионах цены и вовсе не изменились. Цены на кукурузу больше всего выросли в Черноземье — на 590 руб., до 11 310 руб. за тонну. В центре рост составил 350 руб., до 10 367 руб. В остальных регионах динамика была незначительной.

«На прошедшей неделе июльское ослабление курса рубля в полной мере "отработало" в конъюнктуре внутреннего зернового рынка. Даже экспортная пошлина на пшеницу выросла, несмотря на снижение индикативной цены»,— объясняют эксперты компании.

После выхода России из зерновой сделки (соглашение с ООН, властями Турции и Украины) акции Новороссийского комбината хлебопродуктов на торгах Мосбиржи 17 июля поднимались более чем на 43%, обновив исторические рекорды по стоимости и объему торгов.

Подробности — в материале «Ъ» «Зерновая разделка».

Анастасия Ларина

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