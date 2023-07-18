Белгородский губернатор сообщил о пяти пострадавших в результате обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что днем 18 июля под обстрел вооруженных сил Украины попал поселок Шамино. По его словам, пострадали пять мирных жителей.

Он рассказал, что все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2. Один мужчина получил осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. У остальных — ранения легкой степени тяжести, уточнил господин Гладков.

В Белгородской области на фоне военной операции на Украине введен режим высокого уровня террористической опасности. 16 июля Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины в результате обстрела Шебекино из «Градов». В тот же день при обстреле были повреждены водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельхозпредприятия.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер