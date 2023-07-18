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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил о пяти пострадавших в результате обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что днем 18 июля под обстрел вооруженных сил Украины попал поселок Шамино. По его словам, пострадали пять мирных жителей.

Он рассказал, что все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2. Один мужчина получил осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. У остальных — ранения легкой степени тяжести, уточнил господин Гладков.

В Белгородской области на фоне военной операции на Украине введен режим высокого уровня террористической опасности. 16 июля Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины в результате обстрела Шебекино из «Градов». В тот же день при обстреле были повреждены водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельхозпредприятия.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Последствия обстрелов в Белгородской области

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно&lt;br>На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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