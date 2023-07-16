Белгородский губернатор сообщил о повреждении сельхозпредприятия в селе из-за обстрела

В результате обстрела села Илек-Пеньковка Красноярского района Белгородской области никто не пострадал, повреждены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельхозпредприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Ранее сегодня, 16 июля, в результате обстрела Шебекино из системы «Град» погибла женщина. Кроме того, сегодня в регионе под обстрел попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. В результате него никто не пострадал, были повреждены три частных домовладения и линия газоснабжения.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что 15 июля обстрелам подвергся ряд населенных пунктов Шебекинского городского округа — село Новая Таволжанка, хутор Мухин и хутор Марьино. Также 12 снарядов было выпущено по автомобильному пропускному пункту «Шебекино». В общей сложности регион, по данным господина Гладкова, за минувшие сутки подвергся 88 ударам.

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Эрдни Кагалтынов