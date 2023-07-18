В Псковской области создан отряд содействия обороне и безопасности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в регионе автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности». Он получил название «Дружина». По словам губернатора, отряд будет работать в сферах обороны, в том числе гражданской, общественной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Эта структура будет объединять те самые муниципальные команды неравнодушных людей, о которых мы говорили после атаки беспилотников в конце мая. В каждом районе и городе будет сформирована своя команда, для которой будет разработан соответствующий учебный план»,— рассказал господин Ведерников в видеообращении, опубликованном в Telegram. Он уточнил, что сейчас проводится отбор «первичного актива».

В апреле глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов выразил мнение, что для охраны российских границ можно задействовать местное население.В Белгородской и Курских областях в 2022 году началось формирование добровольческих народных дружин с целью охраны рубежей страны. Курские добровольные дружины в мае перешли на круглосуточное дежурство.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер