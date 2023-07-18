В Свердловской области построят трубный завод за 1,5 млрд рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) до 2026 года построят завод по производству труб большого диаметра, сообщили в департаменте информационной политики региона. Стоимость строительства составит 1,5 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали компания «Металлинвест» и региональное Агентство по привлечению инвестиций на выставке «Иннопром-2023».

По данным правительства, на заводе площадью 13,5 тыс. кв. м планируется создать 300 рабочих мест. По словам министра инвестиций и развития области Вадима Третьякова, продукция завода будет использоваться для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения, канализации, а также для предприятий нефтяной и газовой промышленности.

Напомним, в Академическом районе Екатеринбурга построят лифтовый завод. В Алапаевске планируют построить крупнейший в России завод по производству мелющих стальных шаров «Нейвасталь». В Михайловске начнется строительство завода по производству строительных металлических конструкций. Также в Ревде российский производитель электроприборов TDM Electric совместно с китайскими партнерами к концу 2023 года планирует запустить новое производство.

Полина Хабарова

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