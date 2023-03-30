TDM Electric до конца года запустит на Урале завод по производству электроприборов

Российский производитель электроприборов TDM Electric совместно с китайскими партнерами к концу 2023 года планирует запустить новое производство в Ревде (Свердловская область), сообщили в пресс-службе компании.

«Это будет высококачественная продукция с хорошей конкурентной ценой. На фоне колоссальных масштабов строительства в России, роста инвестиций в новые строительные проекты, а также ухода крупных европейских игроков с российского рынка, востребованность продукции ревдинского предприятия не вызывает сомнений»,— подчеркнул гендиректор TDM Electric Вадим Морозов.

Общая площадь цехов будущего завода — более 10 тыс. кв. м., складского комплекса — 5 тыс. кв. м. По данным компании, будет создано 250 рабочих мест. Инвестиции в проект превысят 1,5 млрд руб. Ожидаемый годовой оборот завода в Ревде — 2,5 млрд руб.

TDM Electric — комплексный российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки насчитывает свыше 16 тыс. позиций.

Напомним, к 2025 году в Михайловске (Свердловская область) построят завод по производству строительных металлических конструкций. Финансирование проекта составляет 125 млн руб.

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Полина Хабарова