Врачи допустили перевод в Москву девочки, раненной при атаке на Крымский мост

Раненная в результате атаки на Крымский мост девочка находится в стабильном состоянии. Сейчас решается вопрос о ее переводе в клинику в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщила главврач детской краевой больницы в Краснодаре Елена Клещенко. Родители девочки погибли на мосту.

«Девочка стабильная. Есть вариант перевезти ее в федеральную клинику в Москве. Вчера говорили, что при стабилизации состояния рассмотреть вопрос о переводе. Сегодня этот вопрос будем рассматривать»,— сообщила главврач. Сегодня, 18 июля, пострадавшая также встретится с психологом.

Как сообщил НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских морских беспилотника. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области: они ехали по мосту в момент инцидента. Их 14-летняя дочь находилась на заднем сиденье. Местные власти говорили, что девочку перевезут в Белгородскую область после получения разрешения.

Девочка была госпитализирована с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Изначально ее состояние оценивалось как среднее. Сразу после инцидента ее доставили в реанимацию Темрюкской центральной больницы, затем перевезли в Краснодар.

Подробнее об атаке на Крымский мост — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Лусине Баласян