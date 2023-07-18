Работа Керченской переправы приостановлена из-за непогоды

Керченская паромная переправа временно не функционирует, сообщило крымское управление МЧС. Решение принято из-за «ухудшения погодных условий». Ветер достигает 17 м/с.

Керченскую паромную переправу накануне, 17 июля, перевели на работу с важными грузами и пассажирами рейсовых автобусов в связи с подрывом Крымского моста. Движение легковых и грузовых автомобилей с неприоритетными грузами после взрыва перевели на альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Автомобильное движение по Крымскому мосту было восстановлено по одной полосе в реверсивном режиме в ночь на 18 июля.

Крымский мост вновь был подорван накануне, 17 июля. Он был поврежден с использованием беспилотных надводных аппаратов. Пострадала девочка, погибли ее родители. Возбуждено уголовное дело о теракте. Российские следователи обвинили в произошедшем спецслужбы Украины. Киев не брал на себя ответственность за произошедшее.

Подробнее о подрыве — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Леонид Уварчев