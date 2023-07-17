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Коммерсантъ FM
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Керченскую паромную переправу перевели на работу с важными грузами и пассажирами рейсовых автобусов

Керченская паромная переправа работает сегодня, 17 июля, только на грузовой транспорт со скоропортящимися товарами, а также перевозит пассажиров рейсовых автобусов, сообщили «Ъ» в министерстве транспорта Крыма.

Движение легковых и грузовых автомобилей с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы — пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.

«На пароме через Керченский пролив перевозят фуры со скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости, а также пассажиров рейсовых автобусов»,— сказали в министерстве.

Ночью 17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники, повредив дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь получила тяжелые ранения и была госпитализирована. В СКР завели уголовное дело по статье о теракте.

Власти Херсонской и Запорожской областей после инцидента отменили действие комендантского часа на трассе, по которой проходит сухопутный коридор в Крым. Транспорт по этой дороге теперь сможет идти круглосуточно. Помимо этого между Крымом и Херсоном отменили паспортный контроль.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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