Романа Старовойта «очень беспокоит» финансовое состояние курского футбольного клуба «Авангард»

Губернатор Курской области Роман Старовойт «очень» обеспокоен финансовым состоянием футбольного клуба «Авангард», который выступает в группе «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги. Об этом господин Старовойт заявил на еженедельном оперативном совещании.

Бюджет клуба глава региона не раскрыл. При этом он отметил, что интерес к взрослому футболу находится в регионе «на крайне низком уровне»: «Сами видите статистику посещения футбольных матчей. По моим данным, на первой игре нового сеззона было около 1,5 тыс. зрителей всего. Это менее 10% от вместимости стадиона».

По словам Романа Старовойта, большая часть билетов была распространена бесплатно. «То есть на футбол даже бесплатно не хотят идти. Была хорошая погода и интересная игра, но крайне низкая заинтересованность осталась»,— заяви губернатор.

Господин Старовойт отметил, что клуб не может найти спонсоров: «Все отказываются, за исключением завода "Композит", который в большей степени поддерживает детскую академии». По его словам, «Авангард» в основном содержится за счет регионального бюджета.

Глава региона поручил своему заместителю Виктору Карамышеву, министру физкультуры и спорта Алексею Петухову и гендиректору ФК Дмитрию Извекову проанализировать финансовое положение клуба: «Не хотел бы, чтобы к концу календарного года у нас вновь образовались какие-то проблемы». Господин Старовойт рекомендовал активнее работать со спонсорами и привлекать зрителей. «Продажа билетов один из источников пополнения бюджета клуба. Несколько сотен человек традиционно болеют, и это не очень хорошо. Дети из академии и их родители минимум должны ходить на матчи»,— заключил губернатор.

Финансовые проблемы у «Авангарда» проявились еще в 2019 году. Тогда Роман Старовойт лично возглавил попечительский совет клуба для решения ситуации. Расходы на основную команду были существенно урезаны, а бюджет «Авангарда» сократили с 305 до 175 млн руб. В итоге в 2020 году из-за финансовых проблем клуб опустился из Футбольной национальной лиги (сейчас — первая Лига) в Профессиональную футбольную лигу (Вторая лига).

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Коронавирус смешал игру».

Александр Прытков

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