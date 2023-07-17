Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Романа Старовойта «очень беспокоит» финансовое состояние курского футбольного клуба «Авангард»

Губернатор Курской области Роман Старовойт «очень» обеспокоен финансовым состоянием футбольного клуба «Авангард», который выступает в группе «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги. Об этом господин Старовойт заявил на еженедельном оперативном совещании.

Бюджет клуба глава региона не раскрыл. При этом он отметил, что интерес к взрослому футболу находится в регионе «на крайне низком уровне»: «Сами видите статистику посещения футбольных матчей. По моим данным, на первой игре нового сеззона было около 1,5 тыс. зрителей всего. Это менее 10% от вместимости стадиона».

По словам Романа Старовойта, большая часть билетов была распространена бесплатно. «То есть на футбол даже бесплатно не хотят идти. Была хорошая погода и интересная игра, но крайне низкая заинтересованность осталась»,— заяви губернатор.

Господин Старовойт отметил, что клуб не может найти спонсоров: «Все отказываются, за исключением завода "Композит", который в большей степени поддерживает детскую академии». По его словам, «Авангард» в основном содержится за счет регионального бюджета.

Глава региона поручил своему заместителю Виктору Карамышеву, министру физкультуры и спорта Алексею Петухову и гендиректору ФК Дмитрию Извекову проанализировать финансовое положение клуба: «Не хотел бы, чтобы к концу календарного года у нас вновь образовались какие-то проблемы». Господин Старовойт рекомендовал активнее работать со спонсорами и привлекать зрителей. «Продажа билетов один из источников пополнения бюджета клуба. Несколько сотен человек традиционно болеют, и это не очень хорошо. Дети из академии и их родители минимум должны ходить на матчи»,— заключил губернатор.

Финансовые проблемы у «Авангарда» проявились еще в 2019 году. Тогда Роман Старовойт лично возглавил попечительский совет клуба для решения ситуации. Расходы на основную команду были существенно урезаны, а бюджет «Авангарда» сократили с 305 до 175 млн руб. В итоге в 2020 году из-за финансовых проблем клуб опустился из Футбольной национальной лиги (сейчас — первая Лига) в Профессиональную футбольную лигу (Вторая лига).

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Коронавирус смешал игру».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...