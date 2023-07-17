ВВП Китая в первом полугодии вырос на 5,5%

В январе-июне темпы экономического роста Китая составили 5,5%, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Объем китайского ВВП за полгода достиг 59,3 трлн юаней.

Согласно пресс-релизу ведомства, аграрный сектор КНР за этот период вырос на 3,7%, до 3,04 трлн юаней, промышленность — на 4,3%, до 23,06 трлн юаней, сфера услуг — на 6,4%, до 33,19 трлн юаней. За второй квартал темпы роста ВВП Китая составили 6,3%, что на 1,8 процентного пункта выше, чем в первом (4,5%).

В 2022 году рост ВВП Китая замедлился до 3%. В июне аналитики Goldman Sachs понизили свой прогноз роста китайской экономики в 2023 и 2024 годах — с 6% до 5,4% и с 4,6% до 4,5% соответственно. Focus Economics прогнозирует, что Китай может опередить США по объему номинального ВВП уже к 2034 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Гонки на валовом продукте».

Лаура Кеффер