Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВВП Китая в первом полугодии вырос на 5,5%

В январе-июне темпы экономического роста Китая составили 5,5%, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Объем китайского ВВП за полгода достиг 59,3 трлн юаней.

Согласно пресс-релизу ведомства, аграрный сектор КНР за этот период вырос на 3,7%, до 3,04 трлн юаней, промышленность — на 4,3%, до 23,06 трлн юаней, сфера услуг — на 6,4%, до 33,19 трлн юаней. За второй квартал темпы роста ВВП Китая составили 6,3%, что на 1,8 процентного пункта выше, чем в первом (4,5%).

В 2022 году рост ВВП Китая замедлился до 3%. В июне аналитики Goldman Sachs понизили свой прогноз роста китайской экономики в 2023 и 2024 годах — с 6% до 5,4% и с 4,6% до 4,5% соответственно. Focus Economics прогнозирует, что Китай может опередить США по объему номинального ВВП уже к 2034 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Гонки на валовом продукте».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...