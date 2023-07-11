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Коммерсантъ FM
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Гонки на валовом продукте

К середине века Китай может обойти США по объему ВВП, но сравнять темпы роста

Китай может опередить США по объему номинального ВВП уже к 2034 году, говорится в прогнозе Focus Economics до 2050 года. Текущая траектория динамики ВВП предполагает постепенное замедление темпов роста в Китае до сопоставимых с американскими, но эксперты предупреждают о наличии значимых рисков для этого прогноза. В Индии и Индонезии, напротив, будут сохраняться более высокие темпы роста, что, как предполагают эксперты, позволит этим странам выйти на третье и четвертое места по объему ВВП в мире.

Рост производительности в Китае при технологических ограничениях и старении населения будет сохранять интригу в соревновании с США за самый большой ВВП в мире

Рост производительности в Китае при технологических ограничениях и старении населения будет сохранять интригу в соревновании с США за самый большой ВВП в мире

Фото: Stringer / Reuters

Рост производительности в Китае при технологических ограничениях и старении населения будет сохранять интригу в соревновании с США за самый большой ВВП в мире

Фото: Stringer / Reuters

Китайская экономика опередит американскую по объему номинального ВВП к 2034 году и к 2050-му будет оставаться крупнейшей, говорится в консенсус-прогнозе Focus Economics до 2050 года. При этом темпы роста Китая продолжат снижаться — с текущих «около 5%» до менее 2%, рост американской экономики также будет замедляться, но существенно медленнее — с 2% до 1,5%. В итоге темпы роста обеих стран окажутся сопоставимыми.

По итогам 2022 года американская экономика была больше китайской на 42% (с учетом номинального объема ВВП и рыночного обменного курса), к 2034 году ВВП Китая может достигнуть $41 трлн, тогда как ВВП США составит $40 трлн. К 2050 году этот разрыв вырастет до 20% (китайский ВВП может составить $84 трлн). Китай может наращивать производительность, а также уровень урбанизации, но существенным ограничением роста станет старение населения, а также ограничения на технологическое развитие, отмечают в Focus Economics. Это касается как более жесткого регулирования внутри страны, так и ограничений во внешней торговле. Усиление этих трендов может воспрепятствовать тому, чтобы Китай когда-либо догнал США по объему ВВП. Для американской экономики ключевым риском остается поляризованность политической системы, что может навредить институтам. Выраженные последствия для обеих сторон может иметь и разрастание конфликта вокруг Тайваня, добавляют авторы прогноза.

Самой крупной экономикой с растущим населением к середине века останется Индия: к 2050 году она станет третьей по объему ВВП, который номинально может вырасти до $38 трлн. Это в три раза больше экономики Индонезии, следующей по величине (см. график). Индия может занять выгодную позицию между Китаем и западными экономиками, молодое население позволит сокращать разрыв с Китаем. Если сейчас индийская экономика составляет пятую часть от китайской, то к 2050 году вырастет до половины. При этом ВВП на душу населения даже к 2050 году в Китае будет в три раза выше, чем в Индии. Замедлять рост индийской экономики могут слабая (относительно других азиатских стран) система образования и торговый протекционизм — Индия воздерживается от либерализации собственной торговли и участия в крупных торговых блоках в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких как Всестороннее региональное экономическое партнерство (RCEP) и Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

В десятке крупнейших экономик мира, помимо Китая, США, Индии и Индонезии, останутся также Германия, Япония, Великобритания, Россия, Франция и Канада. Сейчас США и Китай существенно опережают остальные страны по объему ВВП, за ними — Япония и Германия, далее — Индия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Бразилия. При этом Индонезия, а также Филиппины и Вьетнам могут вырасти вдесятеро за счет релокации части производств из Китая и притока иностранных инвестиций, но этому угрожает перемещение производств ближе к потребителям, а также климатические изменения, которые, как ожидается, сильнее затронут развивающиеся страны. Эксперты указывают и на риски социальной и политической нестабильности в случае неравномерного распределения «плодов» нового роста.

Татьяна Едовина

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