Власти запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту

На фоне ЧП на Крымском мосту местные власти запустили в Telegram чат-бот для туристов. Об этом сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков. ЧП произошло на Крымском мосту сегодня, 17 июля, там приостановили автомобильное движение. О причинах официально не сообщалось.

«Республиканским Центром управления регионов совместно с министерством курортов и туризма Крыма создан чат-бот для туристов»,— написал господин Крючков в своем канале.

В результате ЧП погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, ехавшая с ними в машине дочь получила ранения. Минтранс заявил, что повреждено дорожное полотно на пролетах, другие подробности неизвестны. Паромная переправа между полуостровом и Краснодарским краем также временно не работает.

Лаура Кеффер