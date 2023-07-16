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Коммерсантъ FM
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Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Минобороны России зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Пострадавших, согласно заявлению военного ведомства, нет.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет»,— сообщает Минобороны РФ. Российские миротворцы вместе с азербайджанской и армянской сторонами проводят разбирательство по факту нарушения.

Российские миротворцы размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Они расположены в регионе на основании заявления о прекращении огня, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России.

В 2020 году было достигнуто соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Россия направила в регион 1960 миротворцев.

Тем не менее, напряженность на линии соприкосновения сохраняется. Сейчас Азербайджан и Армения пытаются согласовать мирный договор.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мир во время эскалации».

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