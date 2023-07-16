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Коммерсантъ FM
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В Казани после матча за Суперкубок России задержали почти 200 болельщиков

В день матча за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в Казани были задержаны 196 болельщиков. Охрану общественного порядка 15 июля обеспечивали свыше 2,6 тыс. полицейских.

«В целом, по данным республиканского МВД, за различные правонарушения в отделы полиции г. Казани было доставлено 196 болельщиков»,— сообщает МВД РФ по Татарстану. Было составлено 156 административных протоколов,

Суды назначили административные аресты 59 лицам, административные штрафы — 27. Завтра, 17 июля, эта работа будет продолжена.

Суперкубок выиграл «Зенит» в серии пенальти. Матч посетили около 5,6 тыс. фанатов «Зенита» и 9,1 тыс. — ЦСКА.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Вратари разыграли Суперкубок».

Мария Федотова

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