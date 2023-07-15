Губернатор сообщил о двух сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, сбиты две воздушные цели на подлете к городу, пострадавших нет.

«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале. Ранее сегодня, 15 июля, он сообщал об обстреле вооруженными силами Украины села Вязовое Краснояружского района и хутора Мухин Шебекинского городского округа.

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Мария Федотова