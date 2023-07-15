Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Вязовое

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, но повреждено предприятие.

«Осколками снарядов повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела»,— написал господин Гладков в Telegram.

В Белгородской области на фоне военной операции на Украине введен режим высокого уровня террористической опасности. Вчера, 14 июля, в жилом квартале Белгорода взорвали автомобиль, в результате пострадали три человека.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер