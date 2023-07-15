В Белгородской области под обстрел ВСУ попал хутор Мухин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) хутора Мухин Шебекинского городского округа. По словам господина Гладкова, пострадавших нет, поврежден частный жилой дом.

«Есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад. Оперативные службы продолжают подомовой обход»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Предыдущий раз об обстреле хутора Вячеслав Гладков сообщал 3 июля. Тогда, по его словам, по населенному пункту был выпущен один минометный снаряд.

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Мария Федотова