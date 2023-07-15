МЧС: за лето в Петербурге утонули уже 16 человек

С начала купального сезона на водоемах Петербурга утонули уже 16 человек, пятеро из них — дети. Жизни 10 человек удалось спасти. Такие данные приводит региональное управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Очередной трагедией на воде, как рассказали в ведомстве спасателей, обернулся случай на Верхнем Суздальском озере, когда во время купания 12-летняя девочка и 15-летний молодой человек стали тонуть. Обоих извлекли из воды спасателей. После проведенных на берегу реанимационных действий подростков госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Позднее они скончались в больнице.

До этого случаи гибели детей на водоемах фиксировались 14 июня, когда в Большом Круглом пруду в Петергофе утонули две девочки 2010 и 2008 годов рождения, и 22 июня — при купании в Неве в районе дома № 108 по проспекту Обуховской Обороны утонул 15-летний мальчик.

«Ъ-СПб» писал, что по последним данным Роспотребнадзора, купаться на территории Петербурга можно только в двух водоемах. В нормативы уложились Верхнее и Среднее Суздальские озера в Выборгском районе.

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