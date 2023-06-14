Две девочки утонули в Круглом пруду в Петергофе

В среду, 14 июня, чрезвычайное происшествие случилось в Петергофе — в Круглом пруду там утонули две девочки. Тела детей уже достали из водоема, на месте работают сотрудники полиции, сообщает 78.ru.

По данным «Фонтанки», которая ссылается на очевидцев, девочки-подростки купались одетыми — вероятно, втайне от родителей. При этом на берегу находилось достаточно много людей.

Как отмечает издание, сообщение о ЧП поступило в полицию в пять часов вечера. Еще до приезда экстренных служб прохожие вытащили из воды 12-летнюю девочку. Ее пытались реанимировать, но действия успехом не увенчались. Позднее из воды извлекли тело второго погибшего ребенка.

«Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор лишь со второй попытки нашел в Петербурге пригодные для купания пляжи. Такими ведомство признало пляжи на Безымянном озере в Красносельском и Ольгинском водоеме в Выборгском районе города. Купаться на остальных категорически не рекомендуется.

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