Захлебнувшиеся в Верхнем Суздальском озере в Петербурге подростки скончались в больнице

Врачи не смогли спасти двух несовершеннолетних петербуржцев, госпитализированных после купания в Верхнем Суздальском озере в Выборгском районе накануне, 13 июля. Как сообщила «Фонтанка», дети скончались в стационарах.

Как пишет издание, погибшие 12-летняя девочка и 15-летний мальчик отмечали день рождения в компании друзей на берегу озера. В какой-то момент они откололись от остальных, но друзья подумали, что они ушли гулять. На спасательную станцию за помощью они обратились позже. Сотрудники МЧС вытащили обоих пропавших детей из воды в бессознательном состоянии и смогли откачать перед передачей врачам. Девочка скончалась в стационаре Педиатрического института ночью, а ее друг — спустя несколько часов в ДГБ имени святой Ольги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Выборгского района поставила расследование на контроль.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте