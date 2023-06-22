СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка во время купания в Неве

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка во время купания в Неве с друзьями. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе городского СК.

Мальчик утонул в четверг, 22 июня, после ныряния в Неву с пирса на Октябрьской набережной. Два подростка смогли выбраться на берег. Спасатели нашли тело мальчика — его унесло течением.

В СК рассказали, что следователи, криминалисты и судмедэксперты провели осмотр места происшествия. В настоящий момент проводятся мероприятия для установления обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

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