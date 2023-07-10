Роспотребнадзор разрешил купаться еще в одном петербургском водоеме

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провело очередной мониторинг состояния качества воды в 24 городских водоемов с официальными пляжами. В результате по состоянию на 10 июля ведомство признало соответствующими гигиеническим нормативам только два водоема. В июне таковым признали лишь один.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было отобрано 168 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. В нормативы уложились заборы с Верхнего и Среднего Суздальских озер в Выборгском районе.

Остальные 22 водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства, отметили в Роспотребнадзоре.

«Ъ-СПб» писал, что на 3 июля ведомство разрешило для купания только один пляж в Петербурге — озера Безымянного в Красносельском районе, до этого момента по результатам июньских проверок ведомство разрешало купаться в Верхнем Суздальском озере и Ольгинском пруде.

Евгения Марченко

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