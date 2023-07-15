В Свердловской области локализовали все лесные пожары и ликвидировали 18 возгораний

На территории Свердловской области удалось локализовать все лесные пожары. Как сообщили в департаменте информационной политики региона по данным на утро 15 июля, в области также ликвидированы 18 лесных пожаров на общей площади 860 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным правительства, с пожарами в регионе борются сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы. Огонь в Верхнепышминском, Артемовском, Камышловском, Невьянском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах области продолжают тушить более 650 человек и около 140 единиц техники.

Напомним, вечером 12 июля в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) начался крупный пожар. Локализовать его удалось только 13 июля на площади 4,1 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение — днем. Огонь уничтожил там более 40 домов, дач и других строений. Жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи.

Особый противопожарный режим в области действует с 15 апреля. С 13 июля в лесах региона объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих природных пожаров. Также в двух свердловских поселках объявили режим ЧС из-за природных пожаров. 15 и 16 июля контрольные группы будут патрулировать леса региона и другие территории, создающие угрозу пожарной опасности с целью недопущения ухудшения пожарной обстановки в лесах региона.

Полина Хабарова

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