В США списали студенческие долги 804 тыс. человек на $39 млрд

Минобразования США начало уведомлять 804 тыс. заемщиков по студенческим кредитам об автоматическом списании $39 млрд долгов. Белый дом заявил об этом на фоне решения Верховного суда заблокировать более широкую программу — по списанию $400 млрд студенческих кредитов.

Списание $39 млрд стало результатом «корректировок... с тем, чтобы за всеми заемщиками было зафиксировано верное количество внесенных ими ежемесячных платежей, от чего зависит возможность прощения по программе IDR», по условиям которой сумма выплат зависит от дохода и размера семьи. Об этом говорится в сообщении министерства образования.

Ведомство называет списание частью плана американской администрации, о которой было объявлено весной 2022 года. Заемщик получает право на погашение кредита при внесении 240 из 300 ежемесячных платежей. Многие американцы не смогли списать долги после выполнения условий из-за ошибок при учете платежей.

Долги американцев по студенческим кредитам составляют $1,75 трлн. Верховный суд ранее признал программу администрации Джо Байдена по прощению студенческих долгов, под которую подпадали десятки миллионов американцев, неконституционной. Президент США уже пообещал найти альтернативные варианты решения проблемы.

Как решения Верховного суда демонстрируют раскол в обществе — в материале «Ъ» «Верховенство суда признали не все».

Леонид Уварчев