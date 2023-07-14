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Коммерсантъ FM
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Великобритания хочет обязать держателей российских госактивов раскрывать данные о них

Власти Великобритании намерены обязать юридические и физические лица, которые владеют в стране активами Банка России, Министерства финансов РФ и Фонда национального благосостояния, раскрывать данные о них британскому Казначейству. Об этом сообщила чиновница Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Энн-Мари Тревельян в ходе дебатов (.pdf) в Палате общин 10 июля. На это обратил внимание Forbes.

«Наши действия позволят повысить прозрачность информации о том, где таких активов и ограничит возможности для обхода санкций. уклонения от санкций»,— сказала госпожа Тревельян.

По словам чиновницы, британские санкции коснулись более 1600 россиян и российских компаний, десятки банков, чьи активы составляют 1 трлн фунтов стерлингов, а также более 130 олигархов, общая сумма замороженных активов которых составляет 18 млрд фунтов стерлингов.

По данным The Guardian, в 2022 году замороженные в Великобритании госактивы РФ оценивались в 26 млрд фунтов стерлингов. Британский премьер Риши Сунак говорил, что королевство прорабатывает с союзниками юридический процесс для использования этих активов для восстановления Украины. 19 июня глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о подготовке закона, согласно которому санкции в отношении России будут сохраняться до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

Эрдни Кагалтынов

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