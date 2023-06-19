Великобритания сохранит санкции до выплаты Россией компенсаций Украине

Правительство Великобритании подготовило закон, согласно которому санкции в отношении России будут сохраняться до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине. Об этом сообщил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Мы усиливаем подход к санкциям и подтверждаем, что Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, восстановление за счет России страны, на которую она так безрассудно напала»,— приводит Reuters слова господина Клеверли.

Кроме того, новый закон позволит лицам, находящимся под британскими санкциями, пожертвовать замороженные активы на восстановление Украины. Документ также обязует попавших под санкции лиц и компании раскрывать сведения о своих активах на территории Великобритании.

26 мая The Guardian сообщила, что британская Палата общин потребовала от правительства разработать план использования активов России. По данным The Guardian, в 2022 году замороженные в Великобритании госактивы РФ оценивались в 26 млрд (2,5 трлн руб.). Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнял, что для записи потерь и разрушений на Украине в результате российской военной операции 46 стран—членов Совета Европы, в том числе Великобритания, будут вести «реестр ущерба».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».