Госминистр Нагорного Карабаха встретится с командованием российских миротворцев

Госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Гурген Нерсисян сообщил, что встретится с командованием российских миротворцев, расположенных в регионе. В НКР сегодня проходит митинг, участники которого направились к военной базе миротворцев РФ. Там они потребуют остановить блокаду Нагорного Карабаха и гуманитарную катастрофу, сообщает Арменпресс.

Господин Нерсисян сообщил, что несколько человек проведут встречу с командующим российских миротворческих сил, после чего они представят результаты встречи.

Российские миротворцы находятся в регионе на основании заявления о прекращении огня, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России по результатам Второй карабахской войны. Срок пребывания миротворческого контингента определен в пять лет с момента подписания соглашения с возможностью продления.

«Мы здесь, чтобы передать миротворцам слова людей Арцаха (НКР), что это не очень дружелюбно, когда Арцах находится в полной блокаде, но мы каждый день видим полеты вертолетов»,— пояснил госминистр.

МИД России назвал критику в адрес миротворцев неприемлемой. Транспортная блокада НКР длится с декабря 2022 года. В апреле 2023 года Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре, на единственной дороге, которая связывает НКР с Арменией. Ранее армянские власти обвинили миротворцев в бездействии в связи с блокадой.

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Мария Федотова