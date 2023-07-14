Шмыгаль: Европа выделит более €400 млн на восстановление Украины

Европейский инвестиционный банк и страны Евросоюза (ЕС) перечислят Украине более €400 млн евро, сообщил в Twitter украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, деньги направят на восстановление Украины.

«Это поможет финансировать самые срочные для украинцев проекты реконструкции, в том числе критической инфраструктуры. Благодарим партнеров за быструю и своевременную помощь!» — добавил господин Шмыгаль.

В июне Великобритания предоставила Всемирному банку гарантии на $3 млрд для кредитов Украине. В том же месяце Международный валютный фонд одобрил выделение Украине второго транша на $890 млн. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо говорил, что ЕС хочет использовать прибыль от вложения замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, ЕС рассчитывает ежегодно получать не менее €3 млрд.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лаура Кеффер