Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шмыгаль: Европа выделит более €400 млн на восстановление Украины

Европейский инвестиционный банк и страны Евросоюза (ЕС) перечислят Украине более €400 млн евро, сообщил в Twitter украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, деньги направят на восстановление Украины.

«Это поможет финансировать самые срочные для украинцев проекты реконструкции, в том числе критической инфраструктуры. Благодарим партнеров за быструю и своевременную помощь!» — добавил господин Шмыгаль.

В июне Великобритания предоставила Всемирному банку гарантии на $3 млрд для кредитов Украине. В том же месяце Международный валютный фонд одобрил выделение Украине второго транша на $890 млн. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо говорил, что ЕС хочет использовать прибыль от вложения замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, ЕС рассчитывает ежегодно получать не менее €3 млрд.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...