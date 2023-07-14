Грушко: саммит НАТО «закатал в асфальт» надежды европейцев на автономию

Прошедший на этой неделе в Вильнюсе саммит НАТО подчинил военно-политическую сферу Евросоюза (ЕС), убежден замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, страны альянса разрушили последние надежды европейцев на автономию.

«Вильнюс закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию, произошло полное подчинение военно-политической области Евросоюза задачам, которые формулируются в другой части Брюсселя, в НАТО»,— сказал замминистра в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

Господин Грушко утверждает, что для НАТО расширение — «один из инструментов поддержания странами конфронтации». «К сожалению, история заставила нас сделать вывод о том, что НАТО не может существовать без противника, тогда она теряет всякий смысл»,— считает он.

Саммит НАТО состоялся 11–12 июля. В его коммюнике говорилось, что альянс не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для нее, однако Москва не будет считаться партнером НАТО до изменения «враждебной политики». Страны НАТО также утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге.

Об итогах саммита — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лаура Кеффер