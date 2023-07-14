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Коммерсантъ FM
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«Ювентус» запустил процедуру выхода из Суперлиги

Итальянский футбольный клуб (ФК) «Ювентус» объявил о запуске юридической процедуры выхода из европейской Суперлиги. В проекте помимо него остались испанские «Барселона» и «Реал».

«В результате обсуждения (с "Реалом" и "Барселоной".— "Ъ") и с учетом некоторых различий в толковании соглашений, применимых к Суперлиге, "Ювентус" подтверждает, что начал процедуру выхода из вышеупомянутого проекта»,— говорится в заявлении ФК. Конкретные сроки выхода из проекта не приводятся.

Проект Суперлиги стартовал весной 2020 года. Он включал 12 европейских топ-клубов, в том числе английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанский «Атлетико», итальянские «Интер» и «Милан». Они объявили о создании неподконтрольного Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) турнира, но проект продержался чуть больше суток и развалился после выхода из него всех английских команд, не справившихся с давлением.

Убытки «Ювентуса» за 2022 год составили рекордные €239,3 млн. В мае СМИ писали, что если «Ювентус» не откажется от проекта Суперлиги, то UEFA может исключить туринский клуб из еврокубков на год или более. «Ювентус» также подозревают в финансовых махинациях.

Подробности — в материале «Ъ» «Туринцы получили по десятибалльнику».

Лаура Кеффер

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