La Gazzetta dello Sport узнала о намерении UEFA отстранить «Ювентус» от еврокубков

Если «Ювентус» не откажется от проекта Суперлиги, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) может исключить туринский клуб из еврокубков на год или более, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным издания, «Ювентус» также подозревают в финансовых махинациях.

Как уточнил источник газеты, в вопросе Суперлиги клуб не идет на контакт с главой европейской ассоциации Александером Чеферином. При этом президент «Барселоны» Жоан Лапорта, которая также поддерживает проект Суперлиги, в апреле прилетал в Словению, чтобы поговорить с господином Чеферином, отмечает издание, но подробности обсуждения не приводит.

На этой неделе федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола лишил «Ювентуса» десяти очков в чемпионате по футболу за финансовые нарушения, в числе которых — создание фиктивной бухгалтерской отчетности и использование серых схем при выплатах денежных компенсаций. После этого решения суда клуб опустился со второго на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 59 очками.

Подробности — в материале «Ъ» «Туринцы получили по десятибалльнику».

Лаура Кеффер