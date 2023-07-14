Сербия не намерена проводить учения с РФ до окончания военной операции

Вице-премьер, глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что республика готова рассмотреть проведение совместных военных учений с Россией. Однако, по его словам, это возможно только по окончании российской военной операции на Украине.

Он уточнил, что это касается и учений с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Господин Вучевич подчеркнул, что отсутствие совместных учений «обусловлено текущей ситуацией, связанной с войной на Украине», но отметил, что Сербия «не прервала связь с русскими».

«Что касается ОДКБ, то есть учений с восточным военным союзом, то в данный момент это невозможно в связи с тем, что Россия находится в состоянии войны. Когда это будет закончено, мы готовы разговаривать о продолжении сотрудничества»,— пояснил Милош Вучевич (цитата по ТАСС).

Сербский президент Александр Вучич неоднократно обещал не присоединяться к санкциям против России. При этом он признавал, что из-за отказа их вводить у Сербии не осталось союзников. В июне на юге Сербии прошли совместные с НАТО учения «Платиновый волк». В том же месяце господин Вучич объявил об отказе Сербии публично сообщать о стратегических военных планах.

Подробности — в материале «Ъ» «"Платиновый волк" вернулся в Сербию».

Лаура Кеффер