Внешний долг России обновил минимум 2006 года

Внешний долг России с начала 2023 года снизился на $33 млрд (8,75%), сообщил Центробанк. На 1 июля показатель составил $347,7 млрд — минимальное значение с 2006 года.

По данным регулятора, динамика показателя связана с сокращением обязательств секторов по долговым инструментам, включая прямое инвестирование. Эти процессы частично связаны с механизмом выпуска замещающих облигаций.

Кроме того, на снижение госдолга повлияло уменьшение задолженности органов госуправления. Это произошло за счет реализации нерезидентами ценных бумаг.

В 2006 году внешний долг РФ составил 313,2 млрд руб., а по итогам первого квартала 2007 года увеличился до $355,6 млрд. Впервые внешний долг достиг значения ниже 2007-го в первом квартале 2023 года — $354 млрд. Внешняя задолженность России за 2022 год снизилась на $101,81 млрд.