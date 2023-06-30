ЦБ: внешний долг России опустился ниже уровня 2007 года — до $354 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2023 года оценивается в $354,8 млрд, следует из данных Центробанка (xlsx). По итогам первого квартала он оценивался в $357,9 млрд.

Внешние обязательства России в первом квартале 2023 года снизилась на $25,9 млрд или на 6,8%. На 1 января 2023 года они составляли $380,6.

Внешний долг в первом квартале 2023 года доходил до минимальных значений с 2007 года — тогда он составлял $355,6 млрд. По данным ЦБ, внешняя задолженность России за прошлый год снизилась на $101,81 млрд.