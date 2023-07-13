Блинкен обсудил с Алиевым мирные переговоры Армении и Азербайджана и тразит через Лачинский коридор

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили мирные переговоры Армении и Азербайджана. Господин Блинкен также подчеркнул важность гуманитарного и коммерческого транзита через Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе госдепартамента США.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен в беседе сегодня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил ему о неизменной поддержке США мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и о необходимости творческого подхода, гибкости и компромиссу на обсуждениях. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность свободного транзита коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств по Лачинскому коридору»,— сказано в сообщении госдепартамента.

25 мая в Москве прошла встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президентов Азербайджана Ильхама Алиева и России Владимира Путина. Она продлилась около 20 минут. Господин Пашинян заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих там армян. Президент Карабаха Араик Арутюнян выступил против. В конце июня пресс-служба азербайджанского МИДа сообщила, что Армения и Азербайджан договорились о некоторых пунктах мирного соглашения.

О ситуации с мирными переговорами — в материале «Ъ» «Мир во время эскалации».

Олеся Павленко