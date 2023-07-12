СМИ: страны G7 обязались превратить Украину в военную крепость

Страны G7 пообещали в рамочном соглашении о гарантиях безопасности Украине, выдержки из которого приводят западные СМИ, оказывать срочную военную помощь стране в случае нового конфликта с Россией. Также они пообещали в долгосрочной перспективе снабжать Киев современным оружием, в том числе самолетами и дальнобойной артиллерией. Замороженные же активы России останутся заблокированными и дальше.

«Каждый из нас будет работать с Украиной над конкретными, двусторонними, долгосрочными обязательствами в области безопасности и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем»,— говорится в заявлении G7, которое цитирует AFP.

Как пишет Financial Times, страны G7 займутся обучением украинских сил, обменом с Киевом разведданными и окажут помощь в киберзащите. Как отмечает FT, это позволит превратить Украину в «военную крепость». Взамен, по данным британской газеты, Киев обязался провести реформы, включая судебную.

Кроме того, как пишет ANSA со ссылкой на декларацию, российские активы в юрисдикциях стран G7 останутся замороженными до тех пор, пока Россия «не возместит ущерб Украине».

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