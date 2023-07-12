В Туапсинском районе во время потопа пропали три человека

В Туапсинском районе после удара стихии пропавшими числятся трое человек. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб Краснодарского края.

По информации краевого министерства ГО И ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Сейчас последствия ЧП ликвидируют около 300 человек и более 50 единиц техники. Для помощи направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Они везут всю необходимую технику: мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину.

Из-за обильных осадков жителей пяти поселений эвакуируют. В четырех поселках ввели режим ЧС. Губернатор Кубани проведет внеплановое заседание краевой комиссии из-за ЧС в Туапсинском районе.

Татьяна Ручкина

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