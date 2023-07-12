Для ликвидации последствий ЧС в Туапсинском районе направят технику и спасателей из Новороссийска

Власти Новороссийска направят в Туапсинский район технику, людей и бригаду спасателей для помощи в ликвидации подтоплений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

«Новороссийск не раз сталкивался с чрезвычайными ситуациями — мы не можем остаться равнодушными и не поддержать в трудный момент наших соседей»,- написал Андрей Кравченко. Решение об оказании соседнему муниципалитету помощи было принято на оперштабе.

Ночью 12 июля в Туапсинском районе после выпадения большого количества осадков начались подтопления. В нескольких поселениях затопило дороги, смыло машины, автоматы торговых точек и даже супермаркет. Движение на трассе Джубга – Сочи сейчас перекрыто.

В четырех поселениях ввели режим ЧС. Губернатор Кубани проведет внеплановое заседание краевой комиссии по ЧС, на которой обсудят текущую ситуацию и масштабы ущерба.

Татьяна Ручкина

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