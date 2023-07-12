Жителей подтопленных поселков Туапсинского района оперативно эвакуируют

Из-за обильных осадков, которые продолжают идти на территории Туапсинского района, жителей пяти поселений эвакуируют. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В Джубге пункт временного размещения организовали в школе №31, в Тенгинском сельском поселении — в местном ДК, в Новомихайловском — в школе №35, в Ольгинке — школе №19 и в Небуге — в ДК.

В Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском затоплены несколько улиц. Дома подтопило в Горском по ул. Краснодарская и в СНТ «Ручеек», в Дефановке — по улицам Школьной и Комсомольской. В Джубге подтопленными оказались дома по улицам Приморской, Советской, Набережной, а также поликлиника.

В Небугском сельском поселении продолжает идти сильный дождь. Ранее сообщалось, что основные потоки воды идут со склонов гор на центральную улицу Небуга и растекаются по прилегающим участкам. Река Небуг из берегов не вышла.

Ночью 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях власти ввели режим ЧС.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram