Губернатор Кубани проведет заседание краевой комиссии из-за ЧС в Туапсинском районе

В ближайшее время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет заседание краевой комиссии по ЧС, на котором обсудят подтопления в Туапсинском районе и масштабы ущерба. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с 4:00 в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления. На месте работает замгубернатора Сергей Власов. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что вся необходимая помощь людям должна быть оказана максимально оперативно.

Ночью 12 июля в нескольких поселках Туапсинского района выпало большое количество осадков, из-за чего начались подтопления. В четырех поселениях ввели режим ЧС. В в поселке Лермонтово на 10–11-м км трассы А-147 Джубга — Сочи вода поднялась на 1 м, там перекрыли движение. Во время ливня вв поселке Дефань из лесного массива эвакуировали тургруппу из 40 человек, в составе которой было 37 детей.

Татьяна Ручкина

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