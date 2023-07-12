Белорусы поднимут Академический

Первым крупным производством в Академическом районе Екатеринбурга может стать лифтовый завод. Соглашение об этом в рамках выставки «Иннопром-2023» подписали Могилевский завод лифтового машиностроения (Белоруссия) и ГК «Кортрос» (застройщик Академического). По сведениям “Ъ-Урал”, инвестиции в проект могут достигать 5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас партнеры подбирают площадку в Академическом под строительство лифтового завода

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сейчас партнеры подбирают площадку в Академическом под строительство лифтового завода

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ГК «Кортрос» и Могилевский завод лифтового машиностроения (ОАО «Могилевлифтмаш») подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах импортозамещения лифтов, в том числе для жилых домов. Директор по закупкам ГК «Кортрос» Александр Копин пояснил “Ъ-Урал”, что на территории Академического района будет построен завод по производству лифтового оборудования мощностью от 500 единиц в год. Сейчас партнеры подбирают площадку.

«Основная задача совместного предприятия — создать инновационное, высокоскоростное оборудование — лифты со скоростью 2,5 м/с и выше»,— отметил он. По его словам, продукция будет использоваться как для собственных нужд ГК «Кортрос», так и поставляться на внешний рынок Урала и Сибири.

Выбор в пользу белорусского предприятия Александр Копин объяснил его высокими компетенциями в лифтостроении. «Лифтовая отрасль серьезно зависит от компонентной базы импортной, а “Могилевлифтмаш” стремится к максимальной локализации. Они производят такие компоненты, как лебедки, контролеры, что большая редкость для таких производств»,— пояснил он. По его словам, «Могилевлифтмаш» является крупнейшим производителем в Восточной Европе — порядка 15 тыс. единиц в год.

В 2022 году российский лифтовый рынок сократился: после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине из страны ушла «большая четверка» — Otis, Schindler, Thyssen и KONE. По данным Комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза (НЛС), ежегодно в России вводилось в эксплуатацию более 40 тыс. лифтов. На рынке остались: отечественные Щербинский лифтостроительный завод, Карачаровский механический завод, «Сиблифт», МЭЛ, «Евролифтмаш», Серпуховский лифтовый завод и белорусский «Могилевлифтмаш».

В Свердловской области сейчас реализуется программа по замене старого лифтового оборудования. В 2023 году на данные работы предусмотрено более 400 млн руб., планируется заменить около 300 лифтов. Всего в регионе с 2016 года заменили более 4 тыс. лифтов.

Кроме того, в регионе ведется масштабное строительство жилья: в 2023 году планируют ввести рекордный объем — около 3 млн кв. м. По итогу 2022 года в регионе было введено 2,942 млн кв. м, из них 1,6 млн кв. м приходится на многоквартирные дома.

Для Академического района лифтовый завод может стать первым крупным предприятием в истории. Статус административного района он получил в октябре 2021 года, однако комплексное освоение территории идет с 2009 года. В районе уже проживает порядка 100 тыс. человек, а в перспективе количество превысит 325 тыс. человек. В мае депутаты думы Екатеринбурга раскритиковали Академический район за отсутствие рабочих мест.

По словам главы Академического района Николая Смирнягина, коэффициент трудоспособного населения в районе значительно выше, чем по Екатеринбургу, а количество рабочих мест на трудоспособное население почти в 10 раз ниже. «Этот вопрос рассматривается на рабочей группе под руководством мэра Алексея Орлова. Поднимался вопрос по возмещению производителей, было поручение подыскать площадки и их зарезервировать для будущего размещения и организации рабочих мест»,— рассказал господин Смирнягин, добавив, что еще одно поручение касалось привлечения инвесторов.

Артем Путилов, Николай Яблонский