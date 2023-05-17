Депутаты раскритиковали организацию рабочих мест и транспорта в Академическом районе

Депутаты думы Екатеринбурга на заседании комиссии по местному самоуправлению раскритиковали организацию рабочих мест в Академическом районе и выразили беспокойство, что жилищный фонд и люди будут стареть одновременно, вызвав соответствующие проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Депутат Константин Киселев назвал Академический «выездным районом», откуда идет трудовая эмиграция в другие части города. «Рабочие места — это одно из самых больных мест. Мы говорим, что первый дом был построен в 2009 году, но ни один желающий построить маленький заводик или большой завод в Академический район не пришел. Не способствовали этому ни правительство, ни администрация»,— добавил депутат Михаил Матвеев.

По словам главы района Николая Смирнягина, коэффициент трудоспособного населения в районе значительно выше чем по Екатеринбургу, а количество рабочих мест на трудоспособное население почти в 10 раз ниже. «Этот вопрос рассматривается на рабочей группе под руководством Алексея Орлова. Поднимался вопрос по возмещению производителей, было поручение подыскать площадки и их зарезервировать для будущего размещения и организации рабочих мест»,— прокомментировал господин Смирнягин, добавив, что еще одно поручение касалось привлечения инвесторов.

Господин Киселев продолжил критиковать Академический. По его словам, из района идет отток населения, качество жилья — низкое, а людям, которые не живут в данном районе, нет причин приезжать туда. Депутаты не обошли проблему с транспортом. Михаил Матвеев напомнил, что по утрам выехать из Академического «практически невозможно» и предложил направить муниципальные автобусы по ул. Серафимы Дербиной. Внимание на эту проблему он попросил обратить департамент экономики администрации города.

Еще одной проблемы депутаты считают, что жилищный фонд застраивается в одно время, а следовательно стареть будет в одно время. «Когда-то у нас строился МЖК (Молодежный жилищный комплекс в районе ЖБИ — «Ъ-Урал») и эти комплексы заселялись людьми одного возраста — молодежью. Там были дети одного возраста и старели люди одновременно, что приводило к соответствующим проблемам. Мы видим, что в Академическом подобный эксперимент поставлен в рамках целого района. Нужно уже планировать как решать эту проблему»,— обратился Константин Киселев к главе района.

«У нас период создания района значительно разнесен по времени, чем МЖК. У нас как минимум 25 лет и несколько этапов»,— парировал господин Смирнягин, отметив, что Академический позиционирует себя как район трех поколений.

Депутаты указали на то, что в районе нет библиотек и подростковых клубов, а администрация района сейчас размещается в строительных вагончиках, что по словам господина Матвеев, считается позором. Напомним, сроки строительства здания администрации Академического района перенесли на осень, а площадь будущего объекта сократилась с 4,5 тыс. кв. м до 2 тыс. кв. м.

«За красивыми фасадами и широкими проспектами у района проблем очень много»,— подчеркнул Михаил Матвеев.

Напомним, Академический признали восьмым районом Екатеринбурга осенью 2021 года. Тогда первые лица города и области символически заложили первый камень на пустыре, где будет построено здание районной администрации. По данным главы района, сейчас в районе проживает около 150 тыс. человек.

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